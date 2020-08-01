Bournemouth'un yıldız futbolcusu Joshua King'in oğlu Fenerbahçe forması giydi

Bournemouth'un Norveçli yıldızı Joshua King'den Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım...

28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından oğlunun Fenerbahçe forması giydiği fotoğraf ve videoları paylaştı.

TRANSFER DEDİKODUSU...

Forvet arkası ve forvet pozisyonlarında forma giyen King'in bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarları arasında transfer dedikodularına yol açtı.

Bu sezon Premier Lig'de 26 maça çıkan ve 6 gol, 4 asistle mücadele eden Joshua King'in performansı takımının küme düşmesini engelleyememişti. King'in Bournemouth ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.