Son Dakika Haberleri: Bouteflika'nın Adaylığını Engelleme Girişimine Anayasa Konseyi'nden Ret

Bouteflika'nın Adaylığını Engelleme Girişimine Anayasa Konseyi'nden Ret

1 saat önce

Cezayir'in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini engellemeye yönelik başvuru, Cezayir Anayasa Konseyi tarafından reddedildi.

Bouteflika'nın Adaylığını Engelleme Girişimine Anayasa Konseyi'nden Ret, System.String[]
Cezayir'in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini engellemeye yönelik başvuru, Cezayir Anayasa Konseyi tarafından reddedildi.

Cezayir Anayasa Konseyi, bir grup avukatın 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçimler için yaptığı cumhurbaşkanlığı adaylığının kaldırılması yönündeki başvuruya ret cevabı verdi.

Bouteflika 2013 yılında felç geçirmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Cumhurbaşkanının İsviçre'de bir hastanede tedavi gördüğü biliniyor.

Durumunun kritik olduğu bildirilmesine rağmen Bouteflika, Cumhurbaşkanlığında 5 dönem için adaylık başvurusunda bulunmuştu. Bouteflika'nın başvurusu ülke çapında protestolara neden oldu. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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