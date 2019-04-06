Bowling İl Birinciliği Sona Erdi
1 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Bowling İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Bowling İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Forum Kayseri Bowling Salonunda yapılan müsabakalara 8 kız 8 erkek takımdan 96 sporcu katıldı. Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen müsabakalar sonunda Gençler kategorisinde dereceye giren sporcular 10 Haziran 2019 tarihinde Samsun
'da yapılacak olan Okullar Arası Bowling Türkiye
Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, derece giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:15 Kaynak: İHA
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