Bowling Kış Ligleri'nde 323 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bowling Kış Ligleri'nde 323 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika Spor

Bowling Kış Ligleri'nde 323 sporcu mücadele ediyor

6 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinde 11 farklı salonda oynanan Bowling Kış Ligleri, 323 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Bowling Kış Ligleri'nde 323 sporcu mücadele ediyor, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerinde 11 farklı salonda oynanan Bowling Kış Ligleri, 323 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan (TBBDF) yapılan açıklamaya göre, toplam 8 hafta sürecek organizasyona Süper Lig'de 45, Birinci Lig'de 53, İkinci Lig'de 87 ve Üçüncü Lig'de 138 sporcu katılıyor.

İlk haftası geride kalan ve 17 Şubat'a kadar devam edecek turnuvaya, Ankara'da üç, İstanbul'da iki, İzmir, Kocaeli, Antalya, Erzurum, Samsun ve Bursa'da ise birer bovling salonu ev sahipliği yapıyor.

Liglerle ilgili değerlendirme yapan TBBDF Federasyon Başkanı Mutlu Türkmen, "Bovling Ligleri, 8 hafta kış ve 8 hafta bahar olmak üzere toplam 16 hafta süreyle oynanan ve yüzlerce sporcunun mücadele ettiği bir platform. 15 yıllık geçmişi olan ligler, ülkemizde düzenli olarak farklı kademelerde oynanan önemli spor etkinliklerinden bir tanesi. Ayrıca bovling sporunun da en önemli organizasyonu. Bu yıl da geniş katılım sağlanan liglerin, bahar liglerinde üçüncü lige katılacak sporcularla daha da genişlemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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