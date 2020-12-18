Boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu - Son Dakika

Boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu
18.12.2020 13:02
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 20 ton hamsiye el konuldu.
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında olduğu tespit edilen 20 ton hamsiye el konuldu. Kaptanın da aralarında bulunduğu 6 tekne personeline, 30 bin lira cezai işlem uygulandı.
Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı. Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında hamsi avından dönen tekneler denetlendi. Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile yapılan denetimde, boyu yasal sınırın altında olduğu tespit edilen 20 ton hamsiye el konularak yem fabrikasına gönderildi. Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekne kaptanı ve 5 tekne personeline toplam 30 bin lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Pazarcılar yaptıkları defileyle mankenlere taş çıkarttı Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var