Boy uzatma ameliyatında ideal dönem 20 yaş sonrasıdır

Boy Uzatma Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, " Boy uzatma ameliyatı geçmiş yıllarda, cücelik olarak tanımlanan vücuttaki yapıların aşırı kısa olduğu tıbbi rahatsızlıkta yapılıyordu. Günümüzde ise boy uzatma ameliyatının kapsamı genişledi ve boyuyla ilgili estetik kaygılar taşıyan kişilerin de bu tedaviden faydalanabilmesi sağlandı. Hastanın, büyüme plağı olarak adlandırılan kemik kısımlarının kapanmış olması yani büyümeyi tamamlamış olması istenir. Bu nedenle ameliyat için ideal zaman 20 yaş sonrasıdır. Ameliyat kararına; hastanın kazanımları ve ameliyatın riskleri değerlendirilerek varılır. Boy uzatma ameliyatın hedeflenenen uzama miktarı 5-8 cm arasıdır. Ameliyat ile boy daha fazla uzayabilir ancak bu kez de operasyona bağlı komplikasyon riski artar. Bu nedenle hastanın boyunun, ameliyat öncesine göre 5-8 cm uzaması başarı kabul edilir. Bundan daha uzun uzatma isteyen vakalarda ise, ameliyatla diz altı ve diz üstü kemikleri birlikte opere edebiliriz " diye ifade etti.

Boy Uzatma Ameliyatı Öncesi Hangi Testler Yapılır?

Hastanın -eğer varsa- boyuyla ilgili daha önceden başvurduğu bölümler, aldığı tanı ve tedaviler sorgulanır. Hastanın günlük hayatta boyuyla ilgili yaşadığı gerek fiziksel gerekse psikolojik sorunlar dinlenir. Hastanın boyunu hangi amaçla uzatmak istediği, ameliyat ve sonrasındaki iyileşme sürecini doğru yönetip yönetemeyeceği ve hastanın süreç boyunca yanında destek olabilecek bir yakının olup olmadığı değerlendirilir diye kaydeden Dr. Kahraman şu konulara dikkat çekti: " Ameliyat öncesinde hasta X-ray gibi görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla kemiklerde herhangi bir deformite varlığı açısından incelenir. Yine hastanın ekstremite (kol, bacak) ve gövde proporsiyonları, uzuv boyutlarında herhangi bir uyuşmazlık varlığı gibi kemik yapısını değerlendirmeye yarayan muayeneler yapılır. Tüm bu çok yönlü taramalar ile hastanın ameliyata uygun olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın ayrıca boy uzatmadan bağımsız olarak, ameliyat sırasında alacağı anesteziye uygunluğu da incelenir. Hastanın geçmiş tıbbi öyküsü, geçirilmiş cerrahi varlığı, kan değerleri, tansiyon ve nabız gibi yaşamsal değerleri kontrol edilir. Ameliyat öncesinde hasta ve hasta yakınına; ameliyatın nasıl gerçekleşeceği, tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği, ameliyata bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlar detaylı bir şekilde anlatılır. Hastadan, tüm bu konular hakkında bilgilendirildiğini kabul ettiği onam belgesi alınarak hazırlıklar tamamlanır."

Boy Uzatma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Dr. Kahraman, " Boy uzatma ameliyatında genellikle uyluk (femur) kemiği üzerinde işlem yapılır. Ancak kaval kemiği üzerinde de işlem gerçekleştirilebilir. Ameliyat sırasında kemik osteotomi adı verilen bir işlemle enine kesilir. Sonra kemiğin kesilen iki ucu dışarıdan özel cihazlarla sabitlenir. Eğer varsa kemikteki deformiteler düzeltilir. Ameliyatta kesilen ve sabitlenen kemik uçları, özel cihazlar sayesinde hareket ettirilebilir. Boy uzatma ameliyatı sonrası cihaza bağlı kemik uçları yavaş yavaş (günde 1 mm olacak şekilde) birbirinden uzaklaştırılır. Kemik uçlarının arasında oluşan boşlukta yeni kemik oluşumu gerçekleşir. Bu sayede de kemik uzatılmış olur. Kesilen kemik uçlarının birbirinden uzaklaştırılma işlemi, hedeflenen boy yakalanıncaya kadar devam eder. Bu süreç de yaklaşık olarak 6-8 ay sürer. Ameliyat sonrası hastanın 2-3 gün hastanede yatması gerekir. Hasta, hastanede kaldığı süre içerisinde fizik tedavi seanslarına başlar. Bu seanslar, boy uzatma süreci boyunca devam eder. Fizik tedavide hastaya, kemiklerin sabitlendiği cihazın kullanımı hakkında da bilgi verilir. Başarılı bir tedavi için fizik tedavi seanslarının aksatılmaması büyük önem taşır. Hasta ameliyat sonrası kemik gelişiminin değerlendirilmesi ve tedavi sürecinin takip edilmesi açısından 10-14 gün aralıklarla doktor ziyaretine devam eder." dedi.

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