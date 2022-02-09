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Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu - Son Dakika

Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu

09.02.2022 18:21

Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buca Balık Hali ve çevresindeki soğuk hava depolarında gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kg balığa el konuldu.

Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu

İZMİR - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Buca Balık Hali ve çevresindeki soğuk hava depolarında gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kg balığa el konuldu. Ayrıca 2 hava depo su ve bir kişiye, toplam 37 bin 149 TL para cezası uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Buca Balık Hali ve etrafındaki soğuk hava depolarında denetimlerde bulundu. Su Ürünleri Kontrol görevlileri, balıkların uygun zamanda ve uygun boyda avlanarak, doğru şartlarda muhafaza edilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunurken, gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, boy ve av yasağına uymayan 7 bin 777 kg balığa el konuldu. Öte yandan gerçekleştirilen denetimlerde, 2 hava deposu ve bir şahsa toplam 37 bin 149 TL para cezası uygulandı. Denetimlere Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekiplerinin yanı sıra, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu
Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu
Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu
Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu

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Para Cezası, Türk Lirası, Tarım, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boy ve av yasağına uymayan 8 tona yakın balığa el konuldu - Son Dakika
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