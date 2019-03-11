Son Dakika Haberleri: Boya Atölyesi Ekipleri Dur Durak Bilmiyor

Boya Atölyesi Ekipleri Dur Durak Bilmiyor

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekipleri hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği boya çalışmaları ile muhtarlık binalarını ve köy kahvehanelerini güzelleştirmeye devam ediyor.

Boya Atölyesi Ekipleri Dur Durak Bilmiyor, System.String[]
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekipleri hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği boya çalışmaları ile muhtarlık binalarını ve köy kahvehanelerini güzelleştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Osmancık, Baktırlı, Çepnibektaş köy kahvehaneleri ile Yılmazlar ve Şehitler Mahalle muhtarlıkları sil baştan boyanarak yeni bir görünüme kavuştu.

Turgutlu Belediyesi gerek ilçe merkezinde, gerekse kırsal mahallelerde boyama çalışmalarına devam ederken, çalışmalar kapsamında Osmancık, Baktırlı, Çepnibektaş köy kahvehaneleri ile Yılmazlar ve Şehitler mahalle muhtarlıkları boyanarak yeni bir görünüme kavuştu. Boyama çalışmalarının imkanlar dahilinde devam edeceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren uzak yakın ayrımı yapmadan çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerimiz Osmancık Mahallesi, Baktırlı Mahallesi, Çepnibektaş Mahallesinde bulunan köy kahvehaneleri ile Yılmazlar Mahallesi ile Şehitler Mahallesi muhtarlık binalarını sil baştan boyayarak yeni bir görünüm kazandırdı. İmkanlar dahilinde Turgutlu'nun her noktasına destek vermeye devam edeceğiz. Yenilenen binalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Mahalle muhtarları da yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi Benzine 15 Kuruş Zam Geldi

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:54:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boya Atölyesi Ekipleri Dur Durak Bilmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]