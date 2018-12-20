Son Dakika Haberleri: Boya Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu

Boya Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu

6 saat önce

Düzce'de boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Boya Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Düzce'de boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşpınar Mahallesi'nde bir firma tarafından tiner ve boyaların depolandığı tek katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri hemen yangına müdahale ederken Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine de haber verdi. Mahallelinin müdahalesiyle yangın söndürülürken itfaiye ekipleri de depo içinde ve bahçesinde soğutma çalışması yaptı. Binada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:38 Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı Sivas'ta Birlikte Alkol Aldıkları Arkadaşlarını Bıçaklayan 2 Genç Kız, Gözaltına Alındı

Baldızını Öldürdüğünü 12 Yıl Sonra İtiraf Eden Enişte, Mahkemede Suçlamaları İnkar Etti Soğuk Havada Parkta Yatan Yaşlı Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:09:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boya Deposunda Çıkan Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]