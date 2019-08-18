Boya imalathanesi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

ANTALYA'da boya imalathanesinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da boya imalathanesinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Boya imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen duman şehrin birçok noktasından görüldü. Alevlerin işyerindeki yanıcı maddeleri tutuşturması nedeniyle yangın hızla büyüdü. İtfaiye erleri yangına işyerinin her noktasında müdahale etti. Çevrede bulunanlar yangın nedeniyle olası patlamaya karşı polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının diğer işyerlerine sıçraması üzerine işyeri sahipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürülürken, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle işyeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlenmek için çalışmalarını sürdürüyıor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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