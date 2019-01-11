Boya İmalathanesinde Yangın: 4 Yaralı
51 dakika önce
Gaziantep'te bir boya imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep
'te bir boya imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gaziantep'te Küsget Sanayi sitesinde Durmuş Mestanoğlu'na ait boya imalathanesinde boya kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle imalathanenin tavanı çöktü. Olayda 4 kişinin yaralandı yaralıların 3'ü Suriye
uyruklu diğerinin ise işletme sahibi Durmuş Mestanoğlu olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, 15 araç, 35 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralılardan ismi bilinmeyen Suriye uyruklu bir şahıs ile İmalat Sahibi Durmuş Mestanoğlu'nun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Mehmet Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:41 Kaynak: İHA
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