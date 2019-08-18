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Boya imalathanesindeki yangın korkuttu

1 saat önce

ANTALYA'da boya imalathanesinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Boya imalathanesindeki yangın korkuttu, System.String[]
ANTALYA'da boya imalathanesinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Boya imalatı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen duman şehrin birçok noktasından görüldü.
Alevlerin işyerindeki yanıcı maddelerle buluşmasıyla birlikte yangın büyümeye başladı. İtfaiye erleri yangına işyerinin her noktasından müdahale etti. Çevrede bulunanlar yangın nedeniyle olası patlamaya karşı polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangının diğer işyerlerine sıçraması üzerine işyeri sahipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Yangın nedeniyle işyeri kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:02 Kaynak: DHA
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