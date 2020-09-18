Boya katkılı çay, tiryakileri endişelendirdi; Çay keyfimizi bozmayın - Son Dakika

Boya katkılı çay, tiryakileri endişelendirdi; Çay keyfimizi bozmayın

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Dr. Burhan Başaran, çay ürünlerinde boya maddesi olduğuna dair haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Boya katkılı çay, tiryakileri endişelendirdi; Çay keyfimizi bozmayın, System.String[]

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Dr. Burhan Başaran, çay ürünlerinde boya maddesi olduğuna dair haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi. 'Çay keyfimizi bozmayın' değerlendirmesinde bulunan tiryakiler ise "Milletin sağlığı ile oynamayın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bazı firmaların çaya dem vermesi için boya maddesi kattığının belirlenmesi çay tiryakilerini endişelendirdi. Kalitesiz ürünlere boya katılarak iyi dem veriyor izlenimi uyandırıp, çayın kaliteli görünmesinin amaçlandığı hile ilgili uzmanlar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Çay ihtisas üniversitesi olan RTEÜ Gıda Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Dr. Burhan Başaran, çay ürünlerinde boya maddesi olduğuna dair haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi. Doğal olarak tüketilmesi gereken çaya boya maddesinin katılmasının kesinlikle kabul edilebilir bir durum olmadığını açıklayan Başaran, "Çay tebliğinde gıda boyası dahil herhangi bir katkı maddesinin çaya dahil edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Bu anlamda bakanlığın yaptığı denetimleri çok önemsiyoruz" dedi.'BOYALI ÇAY NASIL ANLAŞILIR?'Tüketicileri çayla ilgili dikkat etmeleri gereken konularda uyaran Başaran, "Çay alırken önce ürünün ambalajına bakmalıyız. Son kullanma tarihi dahil etiket bilgilerini okumalıyız. Ambalajda bir deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ürünü açtığımız zaman üründe nemlenmeye bağlı bir topaklanma, küf kokusu olmamalı. Çayın kokusunu almalıyız. Çayı elimize aldığımızda çay parçalarının aynı büyüklükte olması gerekiyor. Çayın içerisinde çok ince çay tozları bulunabilir. Bu tozların fazla olması çaydan bulanık bir dem elde edilmesine sebep olur. Çayda boya maddesinin tespiti ile ilgili basit birkaç yöntem var ama bunların hiçbiri kesin çözüm vermez. Bunlardan biri siyah çayı soğuk suyun içerisine atmaktır. Eğer birkaç saniye içerisinde kırmızıya çalar bir renk oluşuyorsa, bu çayda boya maddesi şüphesi oluşturabilir" diye konuştu.'ÇAY KEYFİMİZİ BOZMAYIN'Çay ocağı işleten Ali Koç "Bahçemizden, annemizin babamızın topladığı çayı en doğal haliyle içmek istiyoruz. Müşterilerimize tavşan kanı çaylar vermek istiyoruz. Lütfen çay keyfimizin bozulmaması için gerekli önlemleri alalım" dedi. Kemal Yılmaz ise "Bir çay keyfimiz var, onu da bozmayın, milletin sağlığı ile oynamayın" diye konuştu.

Öğretim Görevlisi, Tarım, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boya katkılı çay, tiryakileri endişelendirdi; Çay keyfimizi bozmayın - Son Dakika


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