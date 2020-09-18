Boya katkılı çay, tiryakileri endişelendirdi; Çay keyfimizi bozmayın - Son Dakika

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Gıda Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Dr. Burhan Başaran, çay ürünlerinde boya maddesi olduğuna dair haberleri üzüntüyle takip ettiklerini söyledi. 'Çay keyfimizi bozmayın' değerlendirmesinde bulunan tiryakiler ise "Milletin sağlığı ile oynamayın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bazı firmaların çaya dem vermesi için boya maddesi kattığının belirlenmesi çay tiryakilerini endişelendirdi. Kalitesiz ürünlere boya katılarak iyi dem veriyor izlenimi uyandırıp, çayın kaliteli görünmesinin amaçlandığı hile ilgili uzmanlar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.