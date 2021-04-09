Boya ustasından örnek davranış - Son Dakika

Boya ustasından örnek davranış

ERZİNCAN - Erzincan'da yardımsever boya badana ustası ihtiyaçlı ailelerin umudu oluyor.

Sosyal medyadan kampanya başlatan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Şimşek, kendisine ulaşan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ücretsiz boyamaya devam ediyor.

Erzincanlı boya ve badana ustası 29 yaşındaki 2 çocuk babası Çağlar Şimşek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için sosyal medya hesabında başlattığı yardım kampanyasıyla istekte bulunan ailelerin evlerinin boya ve badanasını ücretsiz olarak yapıyor. Küçük yaşlarda başladığı boya badana işini 20 yıldır yapan Şimşek maddi durumu olmayan ailelere destek olmak için çalışma yaptığını belirtti.

Boya ve badana ustası Çağlar Şimşek, "Bunu Allah rızası için yapıyorum, 'kiminin parası, kiminin duası' dedik ve bu yola çıktık. Yaklaşık 20 yıldır boya ve badana işleriyle uğraşıyorum. Salgın döneminde ihtiyacı olan ailelere yardımcı olabilmek sosyal medya hesabımda bir paylaşım yaparak ihtiyaçlı ailelerin evlerini bedava boyayacağımı yazdım. Sosyal medyadan kampanyayı duyurduktan sonra yurt içinden ve dışından tebrik telefonları ve mesajları aldım ve çok mutlu oldum. Bu işi de Allah rızası için yapıyorum. Kiminin parası, kiminin duası dedik ve bu yola çıktık." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi evli ve 3 çocuk babası Ahmet Sağlam, "Çağlar ustanın sosyal medya hesabında yazdığı duyuruyu gördüm ve kendisini aradım. Sağ olsun geldi bize yardımcı oldu. Allah razı olsun geldi evimizi boyadı. Çok mutlu oldum. Pandemiden dolayı işsiz kaldım kiracı olduğum evimi boyatamıyordum maddi durumu iyi olan iş adamlarımıza buradan sesleniyorum böyle bir iyilik yapıp düşünmüş ise onlarda ihtiyaçlı ailelerin boya malzemelerine katkıda bulunurlarsa çok iyi olur." dedi.