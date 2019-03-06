Boya Ve Isı Yalıtım Sektöründe Bir İlk!

Doğal kaynakları daha verimli kullanmak, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Betek Boya, Genel Müdürlük ofisinde Yeşil Ofis diplomasını almaya hak kazandı. Betek Boya Genel Müdürlük Ofisi, böylece sektöründe bu diplomaya sahip olan ilk ofis oldu.

Genel Müdürlük Ofisi için Kendi çevre yönetim sistemini kurdu

WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen Betek Genel Müdürlüğü Yeşil Ofis programı çalışmaları doğrultusunda; ilk olarak su tasarrufu atık yönetimi, atık azaltımı ve ofis çalışanların da bireysel duyarlılığın arttırılması gibi çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda Betek Boya, Genel Müdürlük Ofisi için kendi çevre yönetim sistemini kurmayı başardı.

Ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programı olan Yeşil Ofis programı, WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını, ekolojik ayak izini azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçası olarak ön plana çıkıyor.