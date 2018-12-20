Son Dakika Haberleri: Boya ve Kimyasal Malzemelerin Bulunduğu Depo Alev Alev Yandı

Boya ve Kimyasal Malzemelerin Bulunduğu Depo Alev Alev Yandı

12 saat önce

Boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandıANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Serik Orta Mahalle Atatürk Caddesi Kız Deresi üzerindeki boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında depoda ve içerideki malzemelerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:03 Kaynak: İHA

Antalya, serik, 3. Sayfa
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