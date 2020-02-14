Boya ve tiner atölyesinde yangın (1) - Son Dakika

Boya ve tiner atölyesinde yangın (1)
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Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:16 Kaynak: AA
Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı. Şehitkamil ilçesindeki Küsged Sanayi Sitesi'nde boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. (1)
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