Boya ve tiner atölyesinde yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boya ve tiner atölyesinde yangın (2) - Son Dakika

Boya ve tiner atölyesinde yangın (2)

7 saat önce

Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı.

Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan Küsget Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışma yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Boya ve tiner atölyesinde yangın (2)

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak motor icat eden usta ile Bakanlık temasa geçti
Evini ateşe verip; annesi, babası ve kardeşlerini uyandırıp kaçtı Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boya ve tiner atölyesinde yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]