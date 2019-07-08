Son Dakika Haberleri: Boya ve tiner yüklü araç takla attı: 4 yaralı
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Boya ve tiner yüklü araç takla attı: 4 yaralı

47 dakika önce

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen boya ve tiner yüklü kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Boya ve tiner yüklü araç takla attı: 4 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen boya ve tiner yüklü kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Alaattin Aygün yönetimindeki boya ve tiner yüklü 06 VNG 55 plakalı hafif ticari araç, Tokaçlı yakınlarında kontrolden çıkıp taklalar attı. Kazada sürücü Aygün ile araçta bulunan Satılmış Ural, Necmi Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla  Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen araçtaki kutuların açılmasıyla boya ve tiner de çevreye döküldü. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından araç kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:27 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel
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