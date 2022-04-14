Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü - Son Dakika
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Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü

14.04.2022 18:56

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş hanının dış cephesindeki iskele devrildi, 3 işçi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş hanının dış cephesindeki iskele devrildi, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İsmet Kaplan Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. İş hanının dış cephe tadilatı için boya yapan 3 işçinin çıktığı iskele devrildi. 15 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, işçilerin iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü
Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü
Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü
Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü
Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü
Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü
Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Boya yapan 3 işçi iskeleden düştü - Son Dakika
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