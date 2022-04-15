BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

15.04.2022 10:42

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş hanının dış cephesindeki iskele devrildi, 3 işçi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş hanının dış cephesindeki iskele devrildi, 3 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında İsmet Kaplan Mahallesi 1370 Sokak'ta meydana geldi. İş hanının dış cephe tadilatı için boya yapan 3 işçinin çıktıkları iskele devrildi. 15 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan işçilerin iş güvenliği tedbirlerini alınmadığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ
BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ
BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ

YORUMLAR
500
4.5 kilo esrarla yakalandı 'ucuz bulduğum için' aldım diye savunma yaptı 4.5 kilo esrarla yakalandı 'ucuz bulduğum için' aldım diye savunma yaptı Kadıköy'de zincirleme kazada 5 otomobilde hasar oluştu Kadıköy'de zincirleme kazada 5 otomobilde hasar oluştu MÜSİAD, 12 bin yetime hami oluyor MÜSİAD, 12 bin yetime hami oluyor

Polis, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Fiji, Rus oligark Süleyman Kerimov'un milyon dolarlık yatını alıkoydu
10:51 4.5 kilo esrarla yakalandı "ucuz bulduğum için" aldım diye savunma yaptı
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
10:37 Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 11:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: BOYA YAPAN 3 İŞÇİ İSKELEDEN DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement