Boya yaparken 2 metreden beton zemine düştü - Son Dakika

Boya yaparken 2 metreden beton zemine düştü

Boya yaparken 2 metreden beton zemine düştü Zonguldak Boya yaparken 2 metre yükseklikten düşen boyacı yaralandı.

Boya yaparken 2 metreden beton zemine düştü

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ZONGULDAK - Zonguldak Boya yaparken 2 metre yükseklikten düşen boyacı yaralandı. Kolu kırılan boyacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak kent merkezinde bir iş hanında merdivenleri boyarken dengesini kaybeden 50 yaşındaki İbrahim Şengün 2metre yükseklikten beton zemine düştü. Sol kolunu üzerine düşen boyacı yaralandı. Olayı gören esnaflar durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı İbrahim Şengün'e ilk müdahaleyi yaparak sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaşadığı acıyla bağıran boyacı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alının yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İbrahim Şengün, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boya yaparken 2 metreden beton zemine düştü - Son Dakika
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