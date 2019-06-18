Son Dakika Haberleri: Boya yaparken akıma kapılarak yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boya yaparken akıma kapılarak yaralandı

1 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde boya yaparken elindeki demir cismin elektrik tellerine temas etmesi ile akıma kapılan şahıs yaralandı.

Boya yaparken akıma kapılarak yaralandı, System.String[]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde boya yaparken elindeki demir cismin elektrik tellerine temas etmesi ile akıma kapılan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Safa Mahallesi'nde M.E.A. (49), bir binanın dış kısmını boyadığı esnada elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
Mardin, Dargeçit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 21:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boya yaparken akıma kapılarak yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]