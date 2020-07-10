Boya yaparken beton zemine düşünce kolu kırıldı, acısıyla hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Boya yaparken beton zemine düşünce kolu kırıldı, acısıyla hüngür hüngür ağladı

Zonguldak'ta boya yaparken 2 metre yükseklikten düşen boyacının kolu kırıldı.

Zonguldak'ta boya yaparken 2 metre yükseklikten düşen boyacının kolu kırıldı. Kolunun acısıyla hüngür hüngür ağlayan boyacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak kent merkezinde bir iş hanında merdivenleri boyarken dengesini kaybeden 50 yaşındaki İbrahim Şengün, 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sol kolunun üzerine düşen boyacının kolu kırıldı. Olayı gören esnaf, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaparak Şengün'ü sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaşadığı acıyla bağıran boyacı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

İbrahim Şengün, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boya yaparken beton zemine düşünce kolu kırıldı, acısıyla hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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