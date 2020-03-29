Boya yaparken fenalaşan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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Boya yaparken fenalaşan kişi tedavi altına alındı
6 saat önce
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, su kuyusunda boya yaparken fenelayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, su kuyusunda boya yaparken fenelayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Remzi Ö. ilçeye bağlı Ortaköy köyünde bulunan bir su deposunda boya yaptığı sırada fenalaşarak yakınlarından yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ile AFAD ekipleri tarafından su kuyusundan çıkarılan Remzi Ö. sağlık personelince hastaneye götürüldü.
Boya yaparken kullandığı kimyasalların oluşturduğu gazdan zehirlendiği değerlendirilen Remzi Ö'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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