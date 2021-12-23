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Boya yapılırken halat kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi - Son Dakika

Boya yapılırken halat kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi

23.12.2021 14:40

Antalya'da 10 katlı bir binanın dış cephe boyasının yapıldığı sırada iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 20 metre yüksekte mahsur kalan 2 işçinin ölüm kalım savaşı, anbean kameralara yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe başlayan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yıldızhan (35), 10 katlı bir apartmanın dış cephesini boyadığı sırada iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki yan yatan iskelede mahsur kalan işçilerden Yertürk, cep telefonunu cebinden çıkartıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla mahsur kalan işçileri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen işçiler, olayı yara almadan atlattı.

ARKADAŞINA HAREKETSİZ KALMASINI SÖYLEDİ

İskelede mahsur kalan işçilerden Ayhan Yertürk, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yanındaki meslektaşına hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulunan Yertürk, halata tutunarak yaşadıklarını anlattı. Yertürk, bölgedeki bazı vatandaşların duyarsızlık gösterdiğini ve kendilerine yardımcı olmadığını ileri sürerek, "İskelemizin halatı koptu, askıda kaldık. Burası yaptığımız site. Bir Allah'ın kulu cama çıkıp 'ustam bir yardım edelim, itfaiye çağıralım' demedi. Ama burada bir kediye araba çarpsa, birisi kediye bir sopa vursa millet toplanır. Şu an kimse insanlığını göstermiyor. Yazıklar olsun" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

"SESLENDİK AMA KİMSE YARDIM ETMEDİ"

Gazetecilere açıklama yapan Ayhan Yertürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İskele 7'nci kat arasında boşluğa çıktı, halat bir anda saldı. Asılı kaldık. Emniyet kemerlerimiz, donanımımız tamdı. Birçok kere millete seslendik, camlara çıkanlar oldu ama kimse ambulansı, itfaiyeyi aramadı. Cep telefonum cebimde sıkışmıştı. Telefonu zor da olsa çıkarıp 112'yi aradım. İtfaiye geldi sağ olsun"

Boya yapılırken halat koptu, 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi
Boya yapılırken halat koptu, 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi
Boya yapılırken halat koptu, 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi
Boya yapılırken halat kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi

Muratpaşa, İtfaiye, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boya yapılırken halat kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boya yapılırken halat kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi - Son Dakika
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