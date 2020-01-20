Boyabat 1868 Spor'un yeni başkanı belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Boyabat 1868 Spor'un yeni başkanı belirlendi - Son Dakika Spor

Boyabat 1868 Spor'un yeni başkanı belirlendi

6 saat önce

Sinop'u Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) temsil eden Boyabat 1868 Spor, yapılan olağanüstü kongre ile yeni başkanı belirlendi.

Boyabat 1868 Spor'un yeni başkanı belirlendi, System.String[]

Sinop'u Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) temsil eden Boyabat 1868 Spor, yapılan olağanüstü kongre ile yeni başkanı belirlendi. Kulübün yeni başkanı Vahdet Erdoğan oldu.


Boyabat 1868 Spor Kulübünün kurucularından olan ve kurulduğu günden bugüne yaklaşık 1,5 senedir Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Koca, yapılan olağanüstü kongrede sağlık nedenlerinden dolayı aday olmayarak görevi yeni Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Erdoğan'a devretti.


Boyabat 1868 Spor Kulübü Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Erdoğan ve Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Eski Kulüp Başkanı Ali Koca'ya emeklerinden dolayı plaket takdim etti.


Eski Başkan Ali Koca, başkanlığı bırakmasına rağmen kulübün ve takımın yanında olacağına ve desteğini esirgemeyeceğine dair kulübe sözünü verdi. - SİNOP

Ali Koca, Boyabat, Sinop, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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