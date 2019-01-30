Boyabat'a Bu Yıl Doğal Gazın Gelmesi Planlanıyor
1 saat önce
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.
Boyabat
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.
Çakıcı, ilçede doğal gaz çalışmaları yürütecek ilgililerle bir araya gelerek, bilgi aldı.
Belediye olarak çalışmalara gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Çakıcı, bu yıl içinde çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini aktardı.
Bu yıl Boyabat için doğal gaz yılı olacağına işaret eden Çakıcı, "Vatandaşlarımız bize güvensin. Firma yetkilileriyle yapılan anlaşma gereği 2019 yılı içerisinde Boyabat merkezinde doğal gaz arzı başlayacak. Desteklerinden ötürü sayın vekilimiz Nazım Maviş
ve diğer ilgililere teşekkür ederim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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