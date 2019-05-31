Son Dakika Haberleri: Boyabat'a "Proje ve Filografi" sergisi" açıldı
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Boyabat'a "Proje ve Filografi" sergisi" açıldı

52 dakika önce

Boyabat ilçesinde, "Proje ve Filografi sergisi" açıldı.

Boyabat'a
Boyabat ilçesinde, "Proje ve Filografi sergisi" açıldı.

Kaymakamlık tarafından yürütülen "Bizim Projemiz" kapsamında Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi'nde açılan sergide, öğrencilerce hazırlanan eserler sergilendi.
Kaymakam Fatih Aksoy, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerce hazırlanan eserleri gördükçe mutlu olduklarını söyledi.
Emeği geçenleri tebrik eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Sergilerde gördük ki çok yetenekli öğrencilerimiz var. Okulumuz iyi bir ivme yakaladı. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini üniversite sınavlarındaki iyi sonuçlarla alacaklardır. Sergi sonunda öğretmen ve öğrencilerimizle gurur duyarak ve mutlu şekilde ayrılıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:54 Kaynak: AA
Kaymakamlık, Anadolu Lisesi, Boyabat, Güncel
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