Son Dakika Haberleri: Boyabat Abdurrahman Güneş İlkokulundan LÖSEV'e destek
Son Dakika Güncel Boyabat Abdurrahman Güneş İlkokulundan LÖSEV'e destek

Boyabat Abdurrahman Güneş İlkokulundan LÖSEV'e destek

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Abdurrahman Güneş İlkokulu öğrencileri, LÖSEV'e destek olmak amacıyla kermes açtı.

Boyabat Abdurrahman Güneş İlkokulundan LÖSEV'e destek, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Abdurrahman Güneş İlkokulu öğrencileri, LÖSEV'e destek olmak amacıyla kermes açtı.


Boyabat'ta Abdurrahman Güneş İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Nuray Yılmaz öncülüğünde, velilerinin de katılımı ile geliri LÖSEV'e aktarılmak üzere yiyecek ve el yapımı ürünlerin satıldığı yardım kermesi açtı. Kermese ilçedeki diğer okullardan katılan öğrenciler harçlıkları ile ürün satın alıp LÖSEV'e destek oldu.


Kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, "Bu kermesi hazırlayan ve okul harçlıkları ile lösemili çocuklara katkı sağlamak isteyen öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - SİNOP

Boyabat, Sinop, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat Abdurrahman Güneş İlkokulundan LÖSEV'e destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]