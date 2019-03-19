Boyabat Adliyesinden Kan Bağışına Destek
12 dakika önce
Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İsmail Sezgin, kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Boyabat
Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İsmail Sezgin, kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İsmail Sezgin, Kızılay
'ın kan bağışı çağrısına destek vererek duyarlı olduklarını göstermek ve vatandaşları kan bağışına teşvik etmek için kan bağışında bulundu.
Çetin ve Sezgin yaptıkları konuşmada, " Türkiye
'de oranlamaya göre her dört saniyede bir, bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Her bir ünite kan bağışının üç kişinin hayatını kurtarabileceğinin bilinci ve kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarma ümidiyle, Boyabat Adliyesi olarak cumhuriyet savcıları, hakimler ve adliye personeli olarak kan bağışı kampanyasına katıldık. Umarız ki birilerinin hayatına faydamız dokunur" dediler.
Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kan bağışı kampanyasına destek veren Boyabat Adliyesi personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - SİNOP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:47 Kaynak: İHA
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım
Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi
İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı