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Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'dan 'cezaevi' açıklaması - Son Dakika

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'dan 'cezaevi' açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:39
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'dan 'cezaevi' açıklaması, System.String[]

Yaklaşık 67 yıldır Boyabat'ta hizmet veren ve günümüz standartlarında artık işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyen Boyabat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 67 yıldır Boyabat'ta hizmet veren ve günümüz standartlarında artık işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyen Boyabat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı açıklamalarda bulundu.

Sağlık ve güvenlik açısından tehditler bulunduğu için Adalet Bakanlığı tarafından kapatılmasına karar verilen Boyabat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için; Sinop yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi karşısında bulunan 59 dönümlük alana yeni cezaevinin yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Boyabat Adliyesini ziyaretinde; cezaeviyle ilgili konuların değerlendirildiği, Boyabat'a daha güzel ve yakışan bir cezaevi yapmak istediğini ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in süreci titizlikle takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Çakıcı açıklamasında, "O toplantıda gerek Cumhuriyet Başsavcımıza, gerekse bana çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi. Biz de Belediye Meclis Üyelerimiz ve İl Genel Meclis Üyelerimiz ile görüşerek Boyabat Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki 59 dönümlük Milli Emlak adına hazineye kayıtlı yeri tevkif ettik. Proje çalışmaları başladı. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında yazışmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı 40 dönüm altında alan istemiyor. Bizim için de şu an en uygun bölge burası. Artık cezaevleri ülkenin ekonomisine katkı sağlayan üretim merkezleri haline geldi. O açıdan Boyabat Organize Sanayi Bölgesi'nin karşısında olması bu üretim merkezine de katkı sağlayacaktır. Ben bu yılsonuna kadar projenin biteceğini 2022 yılı ile birlikte de temelin atılacağını düşünüyorum. Yeni yapılacak cezaevi ile birlikte 250 nin üzerinde personel istihdam edilecek. Boyabat Cezaevinin bulunduğu alanın 6 dönümü Adalet Bakanlığı tapusu içerisinde, 3 dönümü de hazine tapusu içerisinde. İleride buraya TOKİ tarafından konut inşa edilir veya farklı bir proje ile değerlendirilebilir. Cezaevi yeni konsepti ile hem Boyabat'ta istihdama, üretime hem de milli ekonomimize faydalı olacağı inancındayım" dedi.

Boyabat'ı 2023'e hazırlayan vizyon projelerden de bahseden Başkan Çakıcı, "Topalçam Millet Bahçemizin 24 Ağustos'ta ihalesi var. Cam Teras, Kolaz Çayı Islahı ve hızla devam etmekte olan doğal gaz çalışmalarımız söz verdiğimiz gibi bir bir hayata geçmiş olacak" ifadelerine de yer verdi. - SİNOP

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'dan 'cezaevi' açıklaması
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'dan 'cezaevi' açıklaması

Şefik Çakıcı, Cezaevi, Boyabat, İnfaz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'dan 'cezaevi' açıklaması - Son Dakika


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