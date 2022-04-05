Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, esnafı ziyaret etti

05.04.2022 09:56
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, esnafı ziyaret etti

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, esnaf ziyaretinde bulunarak, ramazan ayının bereketli geçmesini diledi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, esnaf ziyaretinde bulunarak, ramazan ayının bereketli geçmesini diledi.

Çakıcı, ilçe merkezinde ziyaret ettiği esnafla sohbet ederek, ramazan aylarını kutladı.

Esnafa bol kazanç dileyen Çakıcı, gazetecilere, özel gün ve aylarda her zaman vatandaşlarla beraber olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ramazan ayının bereketiyle esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Çakıcı, "Vatandaşlarımız gayet mutlu, ramazanın rahmeti ve bereketi yüzlerinden görünüyor. İnşallah işlerine de bereket gelir. Allah nice ramazanlarda ve bayramlarda birlik beraberlik içinde olmayı nasip etsin." dedi.

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Şefik Çakıcı, Boyabat, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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