Son Dakika Haberleri: Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, Mazbatasını Aldı

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Boyabat Belediye Başkanlığına seçilen Şefik Çakıcı, mazbatasını aldı.

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Boyabat Belediye Başkanlığına seçilen Şefik Çakıcı, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Çakıcı, mazbatasını almak için partililerle Boyabat Adliye Sarayı'na geldi.

Çakıcı'ya mazbatası İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim İsmail Sezgin tarafından verildi.

Mazbata teslim programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakıcı, ilçe halkına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

İkinci kez Boyabat'a hizmet etme görevine layık görüldüğünü vurgulayan Çakıcı, "İkinci 5 yılda ilçemizi hep birlikte Türkiye'nin yükselen değeri yapacağız. Bundan sonra daha dikkatli, daha düzenli olacağız. Hiçbir vatandaşımızın Boyabat Belediyesinden bir şikayetini duymak istemiyorum. Milletin evi, milletin umudu belediyedir. Biz milletin umutlarını yönetiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:53 Kaynak: AA

Şefik Çakıcı, AK Parti, Boyabat, Güncel
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