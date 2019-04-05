Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, Mazbatasını Aldı

AK Parti
'den Boyabat
Belediye Başkanlığına seçilen Şefik Çakıcı
, mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Çakıcı, mazbatasını almak için partililerle Boyabat Adliye Sarayı'na geldi.
Çakıcı'ya mazbatası İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim İsmail Sezgin tarafından verildi.
Mazbata teslim programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakıcı, ilçe halkına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
İkinci kez Boyabat'a hizmet etme görevine layık görüldüğünü vurgulayan Çakıcı, "İkinci 5 yılda ilçemizi hep birlikte Türkiye
'nin yükselen değeri yapacağız. Bundan sonra daha dikkatli, daha düzenli olacağız. Hiçbir vatandaşımızın Boyabat Belediyesinden bir şikayetini duymak istemiyorum. Milletin evi, milletin umudu belediyedir. Biz milletin umutlarını yönetiyoruz." dedi.