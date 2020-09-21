Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı taburcu oldu - Son Dakika

Yeni tip koronavrüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı taburcu oldu.

Çakıcı, gazetecilere, tüm vatandaşlardan tedbirlere mazeretsiz uymalarını istedi.

15 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan testinin negatif çıktığına işaret eden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Bu virüs nedeniyle sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricam tedbirlere mazeretsiz uymaları. Çünkü virüsten korunmanın yolu sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Bu süreçte bizlerin yanında olan herkese teşekkür ediyorum."