Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika
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Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı vatandaşların bayramını kutladı

01.05.2022 17:49

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, vatandaşların bayramını kutladı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, vatandaşların bayramını kutladı.

İlçenin işlek caddelerini ziyaret eden Çakıcı, vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını tebrik etti.

Çakıcı, burada gazetecilere, ramazan ayı süresince 25 bin kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.

Boyabat Belediyesi olarak aynı zamanda ramazan ayında Bosna'da yaşayan gurbetçilerle iftar yemeğinde bir araya geldiklerini anlatan Çakıcı, şöyle konuştu.

"Boşnak kardeşlerimizle iftar sofrasını paylaştık. Bu etkinliğimizden Boyabatlılar çok memnun oldu. Belediye Başkanı olarak ben ve Meclis üyelerimiz orada olmanın mutluluğunu yaşadık. Boyabat artık sadece Türkiye'nin bir şehri değil, evrensel ve dünya şehridir. Bu amaçlı hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bizim ecdadımız, bizim tarihimize işgalci yazdırmamış, fetih yazdırmış. Fetihler de gönülleri fethederek olur. Biz de Boyabat Belediyesi olarak Bosna'da bir iftar yemeğiyle Boyabat'ın gönlünü kalbini gösterelim dedik."

Belediye çalışanı temizlik işçilerini ziyaret eden Çakıcı, işçilerin bayramlarını kutlayarak çiçek ve çikolata takdim etti.

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı vatandaşların bayramını kutladı
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı vatandaşların bayramını kutladı
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı vatandaşların bayramını kutladı
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı vatandaşların bayramını kutladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika


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