Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti - Son Dakika
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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti

30.06.2022 12:45
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti

SİNOP'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SİNOP'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Boyabat Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Şefik Çakıcı, görevinden istifasına ilişkin, "Gece- gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı fakat ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden sahte hesap ve kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.


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Yasak aşkını kabul eden Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti Yasak aşkını kabul eden Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti AKP'li Boyabat Belediye Başkanı İstifa Etti AKP'li Boyabat Belediye Başkanı İstifa Etti
Kaynak: DHA

Şefik Çakıcı, AK Parti, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti - Son Dakika
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