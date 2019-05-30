Boyabat Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" Projesi başlattı

Boyabat Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelere yönelik "Hoş Geldin Bebek" Projesi başlattı.

Boyabat Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelere yönelik "Hoş Geldin Bebek" Projesi başlattı.

Proje kapsamında, doğum yapan annelere, içinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantası hediye ediliyor.

Boyabat Belediyesinin 'Hoş Geldin Bebek" paketinin içinde bebek takımı, taşıma çantası, biberon, bebek şampuanı, ıslak mendil, emzik, pudra, alt açma takımı ve bebek yemek önlüğü yer alıyor.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, her gün yeni bir projeyle hemşehrilerinin karşısına çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal anlamda önemli projelere imza atıyoruz. Çok yakında hizmete girecek olan Mezarlıklar Müdürlüğümüzle hemşehrilerimizin acılarını paylaşırken, iyi ki doğdun bebek projesi ile de vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. Boyabat'ta dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu. Doğumdan ölüme, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz."

Çakıcı, beraberinde Başhekim Uzman Dr. Seda Sezen Göktaş, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Hülya Şen ve İdari ve Mali İşler Müdürü Mustafa Demirel ile 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesini ziyaret ederek doğum ünitesindeki annelere geçmiş olsun, hayırlı olsun deyip bebek seti çantası hediye etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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