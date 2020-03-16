Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri berberleri bilgilendirdi - Son Dakika

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Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri berberleri bilgilendirdi
6 saat önce
Boyabat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berberleri denetledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
Boyabat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berberleri denetledi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesine bağlı zabıta ekipleri korona virüsüne karşı başlattıkları çalışma kapsamında ilçe merkezindeki berberleri dolaşarak alınması gereken önlemler için işletme sahiplerini bilgilendirdi. Halkın yoğun olarak uğradığı yerlerde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. - SİNOP
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