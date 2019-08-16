Son Dakika Haberleri: Boyabat Belediyesinden gençlere ücretsiz hizmet
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Boyabat Belediyesinden gençlere ücretsiz hizmet

29 dakika önce

Boyabat Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Boyabat Belediyesinden gençlere ücretsiz hizmet, System.String[]
Boyabat Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Boyabat Belediyesi tarafından yürütülen proje ile; bekçilik, polislik, subaylık, astsubaylık, uzman çavuşluk ve uzman erbaşlık sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başlandı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz hizmetler içerisinde eğitime destek vermek amacıyla öğrencilerimizin katıldığı önemli sınavlara ücretsiz hazırlık kurslarımız devam ediyor. Bekçilik, polislik, subaylık, astsubaylık, uzman çavuşluk ve uzman erbaşlık sınavları için salı-çarşamba ve cuma günleri saat 10.00-12.00 ve 18.30-20.30 saatleri arasında hazırlık kursları açtık. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda uzman hoca eşliğinde nizami parkurda öğrencilerimiz bu sınavlara hazırlanacaklar. Sınava girecek kardeşlerimize ücretsiz olarak verilecek olan bu kurslardan faydalanmalarını tavsiye ederim. Rabb'im kendilerine kolaylıklar versin. Emeklerini zayi etmesin" dedi. - SİNOP
Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:27 Kaynak: İHA
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