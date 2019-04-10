Son Dakika Haberleri: Boyabat Devlet Hastanesi'nden Örnek Uygulama

Boyabat Devlet Hastanesi'nden Örnek Uygulama

1 saat önce

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan Hasta Hakları Birimi, hastane yönetimi ile birlikte çevre hastanelere örnek oluşturacak bir çalışma gerçekleştiriyor.

Boyabat Devlet Hastanesi'nden Örnek Uygulama, System.String[]
Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan Hasta Hakları Birimi, hastane yönetimi ile birlikte çevre hastanelere örnek oluşturacak bir çalışma gerçekleştiriyor.

Her sabah düzenli olarak servislerde yatan hastaların ziyaretini gerçekleştiren birim çalışanları, hastalara ve yakınlarına hasta hakları ile ilgili bilgi veriyor.

Bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra hastalar ile her gün yüz yüze görüşen Zeycan Güçlü, poliklinikler ve acil servisteki hastalarla küçük bir anket yaparak hastaneden memnun olup olmadıklarını ortaya koyuyor.

Yemeklerden, resmi prosedürlerinin zamanında yapılıp yapılmadığına, personel çalışanlarından, hasta veya yakınlarının şikayet ve önerilerine kadar bir çok veriyi toplayan Güçlü, bu veriler ışığında hastane yönetimi ile birlikte bu sorunlara hızlı bir şekilde çözüm buluyor.

Yine çalışmalar bünyesinde CİMER, 184 SABİM, Sağlık Bakanlığı, doğrudan müracaatlar, şikayet kutularına bırakılan şikayetler vb. olmak üzere türlü kanallardan gelen hasta ve vatandaş şikayetleri araştırılıp anında ve yerinde çözüm bulunmaya çalışılıyor.

Bu çözüm odaklı proje vatandaşları oldukça mutlu ederken, Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'nde geçmiş yıllara göre şikayetler oldukça azalmış durumda. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:21 Kaynak: İHA
Sabah, Devlet Hastanesi, Boyabat, Güncel
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