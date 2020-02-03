Boyabat Devlet Hastanesinde engelli sağlık raporu verilebilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyabat Devlet Hastanesinde engelli sağlık raporu verilebilecek - Son Dakika

Boyabat Devlet Hastanesinde engelli sağlık raporu verilebilecek

6 saat önce

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada yetişkin hastalar için engelli sağlık kurulu raporu verilmeye başlandığı ifade edildi.

Boyabat Devlet Hastanesinde engelli sağlık raporu verilebilecek, System.String[]

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada yetişkin hastalar için engelli sağlık kurulu raporu verilmeye başlandığı ifade edildi.


Boyabat 75.Yıl Devle Hastanesinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Daha önce engelli raporu almak için Boyabat'tan il merkezine gitmek zorunda kalan hastalar artık Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde toplanan heyetten rapor alabilecek. Vatandaşlar mesai saatleri içerisinde heyet için hastaneye başvuruda bulunabilecekler.


Her cuma öğle sonu toplanan heyet, hafta içi başvuruları alınan vatandaşları muayene ederek gerekli raporlar için çalışma gerçekleştirecek. - SİNOP

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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