Son Dakika Haberleri: Boyabat Devlet Hastanesinde yangın eğitimi
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Boyabat Devlet Hastanesinde yangın eğitimi

49 dakika önce

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesini personeline yangın eğitimi verildi.

Boyabat Devlet Hastanesinde yangın eğitimi, System.String[]

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesini personeline yangın eğitimi verildi.


11 Eylül Çarşamba günü Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinde Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında 2019 masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. Boyabat Devlet hastanesi eğitim salonunda HAP komisyonu ve görevlileri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel yangın senaryosu üzerinden ilgili birimlerin gerekli koordinasyon çalışması yapıldı.


Tatbikata HAP Komisyon üyeleri ve görevlileri, Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Seda Sezen Göktaş ve hastane personeli katıldı. - SİNOP

Boyabat, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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