Son Dakika Haberleri: Boyabat Emniyetinden lösemili minik Ahmet'e doğum günü sürprizi
Son Dakika Yaşam Haber

Boyabat Emniyetinden lösemili minik Ahmet'e doğum günü sürprizi

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 yaşındaki lösemili Ahmet Altuğ'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Boyabat Emniyetinden lösemili minik Ahmet'e doğum günü sürprizi, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 yaşındaki lösemili Ahmet Altuğ'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.


Küçüklüğünden beri polis olma hayali kuran Ahmet, doğum gününde Boyabat Emniyetine bağlı bir polis ekibi, sürpriz ziyaret düzenleyerek mutluluğuna ortak oldular.


4 yıldır lösemi tedavisi gören Ahmet'e, doğum gününde ailesinin emniyetten ricası üzerine hazırlık yapan bir polis ekibi, Ahmet'i evinde ziyaret etti. Polisleri karşısında gören minik Ahmet, şaşkınlığını gizleyemedi. Ahmet ve polis ekibi, evde biraz sohbet ettikten sonra ekip arabasıyla Boyabat'ı gezdi. Boyabat Kalebağı mevkisinde bir tesiste polislerle birlikte doğum günü pastasını kesti.


Lösemili minik Ahmet, konuşmasında; "Annem hep doğum günümü evde yaş pastayla kutlardı. Böyle bir sürpriz yapılacağı hiç aklıma gelmemişti. Hep polis olmak istiyordum, polislik benim hayalim. Gerçek polis aracına bindim, birlikte Boyabat'ı gezdik. Çok şaşkınım ama çok mutlu oldum. Kendilerine ve aileme çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Boyabat, Sinop, Polis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası
Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu İnternetten sattıkları tüfekleri, otomotiv parçası olarak kargolayan şebekeye polis baskını Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:08:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat Emniyetinden lösemili minik Ahmet'e doğum günü sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]