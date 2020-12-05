Boyabat halkı yasağa uydu, cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boşaldı.

Cuma günü saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına Boyabat halkı uydu, cadde ve sokaklar boşaldı.

Belirlenen market, eczane, gazete satış yerleri, fırınlar dışında iş yerleri de kapandı. Adnan Menderes Bulvarı, Dörtyol mevkisi, Orta Çarşı, Beyazıt Camisi Meydanı ve diğer yerlerde görevliler dışında kimselerin olmadığı görüldü.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, "Vatandaşımıza hizmet için görev yapan personelimize ve kurallara uyma gayretlerinden ötürü Boyabat halkına canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.