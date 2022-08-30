Törenin ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki heyet ilçe mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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