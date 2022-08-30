Boyabat'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Boyabat'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 13:16
Boyabat'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, Kaymakam Enver Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, halk oyunları gösterisi ile son buldu.

Törenin ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki heyet ilçe mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

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Kaynak: AA

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boyabat'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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