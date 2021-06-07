Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Cengiz Topel Ortaokulunda açılan fuarda, öğrencilerin hazırladığı tarım, ekonomi, görsel sanatlar, kimya, matematik, biyoloji ve geri dönüşümle ilgili proje ve çalışmalar sergilendi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri ortaya koydukları eserlerden ötürü tebrik etti.

Belediye ile ortak bir çalışma yaparak projelerin amaçlarına ulaşabilmesini sağlayacaklarını ifade eden Çetin, "En büyük teşekkürü de TÜBİTAK'a yapıyoruz. Fuarların düzenlenmesine cüzi miktarlarda kaynaklar ayırarak Anadolu'nun birçok yerindeki okullardaki bilimsel etkinliklerde güzel eserlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor." dedi.