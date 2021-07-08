Boyabat ilçesinde "Baharda Boyabat" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Boyabat Belediyesi tarafından "Baharda Boyabat" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide, amatör fotoğrafçılarca çekilen 19 fotoğraf yer alıyor.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerle ilçenin tanıtımına katkı sunulmasının amaçlandığını söyledi.

Yarışmaya katılarak birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran katılımcıları tebrik eden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Jürimizin önüne fotoğraflar geldiğinde kime ait olduğunu bilmeden adaletli şekilde değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. Bu yıl, yüzün üzerinde fotoğraf geldi. Fotoğraf yarışmasına katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda beş yüz, bin sayılarda yarışmacıların katılımlarını düşünüyorum."

Çakıcı'nın konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.