Boyabat'ta iş yerinden yazar kasa hırsızlığı - Son Dakika
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Boyabat'ta iş yerinden yazar kasa hırsızlığı

14.08.2022 09:37
Boyabat'ta iş yerinden yazar kasa hırsızlığı

Boyabat ilçesinde bir iş yerinden yazar kasa hırsızlığı yapıldı.

Boyabat ilçesinde bir iş yerinden yazar kasa hırsızlığı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı mevkisinde Mustafa Çok'a ait marketin camını kıran hırsız ya da hırsızlar, içeri girmeden camın yakınındaki yazar kasayı alıp kaçtı.

Sabah iş yerine gelen market çalışanlarının haber vermesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Marketten başka bir şey çalınmadığını söyleyen Çok, yazar kasada ne kadar para olduğunu emniyet görevlilerine bildirdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Çok, Menderes, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta iş yerinden yazar kasa hırsızlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boyabat'ta iş yerinden yazar kasa hırsızlığı - Son Dakika
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