Boyabat ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi
31.03.2021 14:47
Boyabat ilçesinde Orman Haftası etkinlikler kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezi (POHEM) sınavlarına hazırlanan polis adayları tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Boyabat ilçesinde Orman Haftası etkinlikler kapsamında Polis Meslek Eğitim Merkezi (POHEM) sınavlarına hazırlanan polis adayları tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, ormanın dünyayı güzelleştiren en güzel doğa harikası olduğunu söyledi.
POHEM sınavlarına hazırlanan adaylarla ağaç dikimi yaptıklarını anlatan Erdem, "Ağaçlandırma çalışmalarımız stadyum çevresinde genişletilerek devam edecek. Yeşil bir Boyabat'a katkı sunmaya çalışıyoruz. Belediye başkanımız Şefik Çakıcı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kursiyer öğrencilerimize de girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum." dedi.
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